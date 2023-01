Sacchi consiglia Pioli: l’ha detto sulla lotta scudetto!

Questa sera, alle ore 20.45, il Milan di mister Stefano Pioli affronterà la Roma di Mourinho, in un big match cruciale per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre.

Sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è intervenuto Arrigo Sacchi, uno che di big match alla guida dei rossoneri ne ha vissuti un bel po’. L’ex tecnico del Milan e della Nazionale ha espresso la sua opinione sul match di questa sera, fornendo indicazioni sul match a Stefano Pioli, di seguito quanto dichiarato:

Sulla sfida di questa sera: “Una squadra tattica, la Roma, contro un collettivo, il Milan. Se i rossoneri dimostrano davvero di essere un collettivo organizzato, avranno il dominio del gioco: un vantaggio non da poco.”

Per Arrigo Sacchi la parola chiave è Pressing: “Pressing, pressing, pressing. Sempre i tempi e le distanze giusti. Non esiste altra medicina. L’importante è non far giocare la Roma liberamente. Fondamentale, però, quando si attacca, prestare sempre attenzione ai posizionamenti: se si perde il pallone, non si può concedere loro il contropiede, perché sono rapidi e hanno elementi pericolosi come Dybala che può sempre inventare qualcosa. Il trucco è imporre il proprio gioco anche quando il pallone ce l’ha la Roma.



“Per imporre il proprio gioco i ragazzi di Pioli devono essere bravi a muoversi per far sì che il pallone vada dove desiderano loro, ad esempio sull’esterno che è una zona più facile da controllare. In questo modo si toglie sicurezza all’avversario ed è più facile recuperare la sfera. Certo, sarà fondamentale il lavoro dei tre attaccanti che avranno il compito di alzarsi in pressing e di indirizzare il gioco dei difensori della Roma.”

Sui pericoli della Roma: “Dal contropiede e dalle palle inattive. La Roma non è un collettivo, fa catenaccio, si difende anche con undici giocatori, però ha elementi veloci nel ribaltamento dell’azione e ha prestanza fisica: in area di rigore rossonera, massima attenzione e marcature strette”.

Spingere sulle fasce sarà importantissimo: “Il Milan a sinistra ha una coppia formidabile: Theo Hernandez e Leao, se in giornata, sono fenomenali. Ma tutta la squadra deve mostrarsi compatta e lavorare per arrivare velocemente alla conclusione. Il possesso dev’essere rapido, non orizzontale. E per fare ciò è necessario che i rossoneri si muovano negli spazi, tutti e undici, perché in Italia ci sono pochissime squadre che si muovono simultaneamente in undici. Tocchi veloci, rasoterra, attacchi nelle zone sguarnite così da costringere gli avversari a spostarsi dalle loro posizioni.”

Milan Pioli Sacchi

Sacchi carica il Milan: “Sfida Scudetto? La strada verso il successo è chiara!”

Il tecnico dello Scudetto rossonero 87-88, ha fornito il suo parere sul cammino Scudetto di quest’anno, e sulle probabilità di successo del Milan, di seguito quanto emerso dalle sue dichiarazioni:

Stefano Pioli AC Milan coach

“L’importante è che il Milan abbia sempre più fiducia in se stesso e creda in ciò che sta facendo. La strada verso il successo è chiara: diventare un collettivo, tutti uniti da un filo invisibile che è il gioco.”

Giuseppe Esposito