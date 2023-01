Calciomercato Milan, spunta l’alternativa a Zaniolo: dalla Premier League!

Ad una settimana dalla conclusione, il mercato dei rossoneri è più nel vivo che mai.

Maldini e Massara stanno facendo il possibile per concludere la trattativa per Zaniolo, il quale ha chiesto la cessione alla Roma. Il club ha già l’accordo con il giocatore ma, manca per il momento, quello con i giallorossi. In ogni caso, il Milan cercherà di chiudere un acquisto sulla trequarti: l’ultimo nome arriva dalla Premier League.

Saint-Maximin Milan

Maldini guarda in Premier League: interessa Saint-Maximin

Secondo quanto riportato da TMW, nel caso in cui non si concretizzasse la trattativa per Zaniolo, il Milan andrebbe forte su Saint-Maximin.

L’esterno in forza al Newcastle, non ha trovato fino ad ora il minutaggio sperato nelle gerarchie di Eddie Howe. Tra le sue caratteristiche migliori troviamo la facilità con cui riesce a saltare l’uomo e l’accelerazione nel brevilineo. Resta ora da capire la volontà del club inglese, che sta lottando per un piazzamento in Champions League.

Una pista, dunque, da non sottovalutare quella che porterebbe il francese a vestire la maglia rossonera.