Sala attacca il Governo: sul nuovo stadio del Milan!

La questione del nuovo stadio tiene banco ormai da anni nella Milano calcistica, che vuole dotare le sue due squadre di un impianto al passo con i tempi.

L’impatto di uno stadio nuovo è stato dimostrato anche dalla Juventus, che ha fatto da apripista per un necessario rinnovamento delle strutture che ospitano le squadre di Serie A.

A Milano la situazione sembra essersi arenata e il Sindaco Giuseppe Sala ha mostrato tutto il suo disappunto nei confronti dell’atteggiamento del Governo.

Sala San Siro

Il Primo cittadino lamenta un’incertezza sull’abbattimento di San Siro che sta rallentando il progetto del nuovo stadio che dovrebbe sorgere al posto del Meazza.

Sala ha infatti chiarito la sua posizione in occasione del Congresso della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano:

“La prossima settimana arriveranno in giunta comunale i risultati del dibattito pubblico, ma in mezzo c’è il rischio di un vincolo. Io non voglio entrare in polemiche, se la vedano loro, ma finché non capiamo se c’è o meno il vincolo, non procediamo. Perché procedendo rischieremmo di creare un danno alle società anche dal punto di vista economico”.

Il Sindaco di Milano poi specifica: “Non ho capito la posizione del Governo, ovviamente credo che non sia il caso di entrare in polemiche, ma di pensare a quello che dobbiamo fare. Alla luce dei risultati del dibattito pubblico, infine, la giunta giudicherà quali possono essere i correttivi da considerare. Questo è un passo formale ma fondamentale perché previsto dalla legge”.

Francesco Buffa