Inizia bene il 2023 del Milan: vittoria a Salerno e primo posto più vicino

Sono passati quasi due mesi, ma adesso è finalmente tornata la Serie A. La prima gara della 16° giornata, in contemporanea con Sassuolo-Sampdoria, ha visto il Milan sfidare la Salernitana allo stadio Arechi.

I rossoneri, secondi in classifica a -8 dal Napoli capolista, hanno avuto una grande occasione per mettere pressione ai partenopei, impegnati stasera nel big match contro l’Inter a San Siro.

Salernitana Milan (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Salernitana Milan, tre punti d’oro per i rossoneri

Il Milan ha iniziato al meglio questo 2023: i rossoneri si sono imposti per 2-1 sulla Salernitana con reti di Leao e Tonali, arrivate entrambe nel primo tempo, e il gol della bandiera di Bonazzoli che ha fatto spaventare il Diavolo.

Una gara che sembrava chiusa in pochi minuti e che ha visto i ragazzi di Pioli dominare per gran parte della partita. Nella ripresa è arrivato anche il 3-0 di Brahim Diaz (o Tomori, non è ancora chiaro), ma il VAR ha annullato tutto per fuorigioco del trequartista spagnolo.

VAR intervenuto anche al 75′ per annullare un errore di Fourneau che aveva espulso il granata Bradaric per un intervento considerato a piede a martello su Kalulu.

Il gol di Bonazzoli nel finale ha fatto tremare il Milan che aveva già visto i fantasmi dell’anno scorso. Quest’anno, però, la squadra ha retto e ha conquistato i tre punti.

Adesso la classifica sorride al Milan: i punti sono 36, il Napoli capolista dista solo cinque lunghezze. Il match tra partenopei e l’Inter sarà seguita con particolare attenzione da tutti i tifosi.