Verso Salernitana-Milan, arriva la decisione di Pioli su Giroud e Theo Hernandez

SALERNITANA MILAN – Manca sempre meno al ritorno in campo per il Milan, chiamato alla rincorsa al Napoli che a sua volta sarà impegnato a San Siro contro l’Inter. La seconda parte di stagione per gli uomini di Stefano Pioli inizierà a Salerno, dove è forte l’entusiasmo dei tifosi granata dopo l’arrivo di Ochoa e le ultime voci di mercato.

D’altro canto, la squadra rossonera ha il dovere di iniziare subito con una vittoria, per tenersi nella scia di (almeno) otto punti di distacco dagli azzurri di Luciano Spalletti.

Serie A, Salernitana-Milan: le ultime

Quale sarà la formazione che scenderà in campo contro la Salernitana? A fare il punto della situazione è Tuttosport, secondo cui Stefano Pioli avrebbe preso una decisione, in particolare, su Olivier Giroud e Theo Hernandez.

Il terzino sarà con ogni probabilità titolare, nonostante sia stato l’ultimo a rientrare a Milanello al pari dell’attaccante. Per quanto riguarda Giroud, invece, si sarebbe usata anche qualche cautela in più, ma gli infortuni di Origi e Rebic hanno cambiato i piani di Stefano Pioli che quindi sarà “costretto” ad impiegare subito anche lui dal primo minuto.