Saelemaekers: “Siamo pronti, daremo tutto in campo”

Tutto pronto per il ritorno della Serie A: il Milan gioca all’Arechi contro la Salernitana. I rossoneri devono far fronte a diversi assenti come Rebic e Origi. Inoltre, ovviamente, non ci saranno Ibrahimovic e Maignan che ne avranno ancora per un bel po’ di tempo come ha detto anche Pioli in conferenza stampa. Ci sono invece Giroud e Theo Hernandez nonostante siano tornati da pochi giorni a Milanello; a destra torna Calabria dopo il problema al bicipite femorale. Di seguito le parole di Saelemaekers nel prepartita di Salernitana-Milan.

Milan, le parole di Saelemaekers nel prepartita

Alexis Saelemaekers sarà titolare nel classico 4-2-3-1 di Pioli, queste le sue parole nel prepartita a DAZN:

“Sarà importante far vedere che siamo pronti per la seconda parte del campionato. Daremo tutto sul campo oggi per farlo vedere”.

Test subito importante e decisivo per i rossoneri che dovranno portare a casa punti per partire col piede giusto. Inoltre, potranno sfruttare il big match fra Inter e Napoli, a prescindere dal risultato finale.