Duro attacco di Salvini al Milan: “Si può perdere, ma non la dignità. Vergognatevi!”

La debacle dei rossoneri ieri, contro il Sassuolo in casa, ha creato tanti malumori in tutto l’ambiente Milan.

Molto probabilmente questo è il periodo più nero della gestione Pioli. Dopo tre anni di duro lavoro, i rossoneri hanno conquistato uno scudetto che, per come è arrivato, ha avuto un sapore particolare.

Tanti anni senza successi e poi un testa a testa con i rivali cittadini, l’Inter, dove il Milan ha avuto la meglio.

Quest’anno, Napoli permettendo, la squadra ha fatto piuttosto bene, almeno fino alla sosta per i Mondiali, da lì è arrivato il crollo.

Un 2023 fino ad ora disastroso, fatto di sconfitte e prestazioni di bassissimo livello e il punto più basso di questo momento di crisi è arrivato ieri.

Subire cinque gol in casa, con tutto il rispetto per un grande Sassuolo, e giocare in quel modo non è assolutamente accettabile, non è da campioni in carica.

Serve una svolta, subito, prima che sia troppo tardi e che svanisca nel nulla quanto di buono fatto negli ultimi due-tre anni.

Le critiche ci stanno in questo momento, soprattutto dai tifosi i quali, comunque, ieri hanno cantato e spinto i loro beniamini per quasi tutta la gara, ma la rabbia è tanta.

Tanta come quella di un noto tifoso rossonero, ossia, Matteo Salvini che, in un post della pagina del Milan su Instagram ha sbottato.

Il commento di Salvini contro il Milan

“Si può perdere una partita, non la dignità. Vergognatevi, tutti, e rispettate maglia e tifosi. Basta post, vedete di vincere il derby”.

Questo il commento del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in risposta all’ultimo post Instagram del Milan.