Salvini dopo la sconfitta: “Milan più triste di una Supercoppa ‘italiana’ giocata in Arabia”

Continua il periodo nero del Milan, la Supercoppa, infatti viene vinta dall’Inter di Simone Inzaghi, con un tondo 0-3.

Dopo aver battuto la Juventus a San Siro lo scorso anno, sempre in Supercoppa, i nerazzurri per il secondo anno consecutivo alzano al cielo il trofeo sotto il cielo di Riyad.

Un Milan scarico, poco entusiasmante, che non è riuscito a fare quel salto in più per riuscire a portare a casa il trofeo, facendosi travolgere da un’Inter in piena.

Salvini Milan Supercoppa

Salvini commenta la sconfitta del Milan, il tweet

Dopo la sconfitta, diversi sono stati i commenti di delusione e rabbia da parte dei tifosi rossoneri, che in realtà credevano che il derby di questa sera avrebbe dato al Milan la stessa scintilla del derby giocato a febbraio dell’anno scorso, che poi spianò la strada dei rossoneri verso lo scudetto.

Tra i commenti, a dire la sua è stato anche Matteo Salvini, tifoso milanista affermato, che attraverso un tweet ha espresso il suo pensiero dopo la sconfitta.

Di seguito le sue parole:

“Triste il Milan senz’anima, ancora più triste una finale di Supercoppa “italiana” giocata in uno stadio mezzo vuoto in Arabia. #MilanInter #SupercoppaItaliana”.

Tatiana Digirolamo