Nuovo stadio, San Siro vincolato: Milan e Inter virano sul piano B

Il Nuovo San Siro è sempre più un miraggio. La Scala del Calcio non verrà toccata, nonostante gli ultimi tre anni di lavoro da parte di Milan e Inter. Per lo meno questo è ciò che emerge dagli ultimi consigli comunali, se confrontati con le dichiarazioni di Sgarbi.

San Siro, vincolo in arrivo

Infatti è sempre più probabile che la situazione viri verso il vincolo relazionale per San Siro, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Tuttavia resta da vedere se ciò avverrà entro i termini stabiliti dal dibattito, ossia il 21 gennaio. Milan ed Inter stanno a guardare, aspettando una decisione da comune e governo. Tuttavia le due milanesi non possono perdere troppo tempo, se vogliono trovare una soluzione al problema.

FOTO: Getty – Milan-tifosi-San Siro

Non c’è un singolo membro, o quasi, dei consigli direttivi di Milan ed Inter che non voglia costruire un nuovo stadio. Il presidente del Milan Scaroni e l’AD nerazzurro Antonello hanno sempre ribadito di voler dare continuità al progetto di un nuovo stadio: “Costruiremo lo stadio col progetto più veloce, anche fuori da Milano“.

Detto fatto. Così torna di moda la scelta di uscire da Milano e virare verso Sesto San Giovanni. Il centro di periferia milanese avrebbe il giusto spazio libero per a costruzione dello stadio e delle infrastrutture di contorno adeguate. Inoltre viene veramente difficile pensare ad una possibile permanenza di Diavolo e Biscione dentro le mura di Milano, se si pensa a quanto detto da Sgarbi: “San Siro non si tocca!”.

Enrico Coggiola