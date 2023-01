Rimonta in classifica, la risposta di Pioli in conferenza: lo ha detto sulla lotta Scudetto

Domani alle ore 12:30 si riapriranno, per il Milan, le porte di San Siro: andrà in scena Milan-Sassuolo, match valido per la 20esima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno.

Il match di domani sarà determinante per il prosieguo della stagione rossonera, sarà l’occasione per lasciarsi alle spalle il periodo di difficile e non perdere troppi punti nei confronti del Napoli capolista.

Milan, Pioli sulla lotta Scudetto: “Dobbiamo farlo per crederci!”

Durante la conferenza stampa di presentazione del match, i giornalisti presenti hanno posto una domanda sulla lotta Scudetto a Pioli, il quale ha sviato l’argomento ribadendo che, al momento, l’unica cosa da fare è lavorare, di seguito quanto dichiarato:

Milan Sassuolo Pioli

“Guardiamo partita per partita, non possiamo avere altri pensieri. Da questi momenti se ne viene fuori anche con partite sporche, ma con risultati positivi. Dobbiamo essere concreti”.

Una risposta non risposta, la quale fa capire che, ad oggi, l’unico reale pensiero dei rossoneri è lasciarsi alle spalle le insidie pensando partita per partita.

Giuseppe Esposito