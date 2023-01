Supercoppa Milan-Inter, scelto l’arbitro: la designazione completa

Non accenna ad avere una fine il momento buio dei rossoneri di Stefano Pioli. L’immediata vittoria post sosta, sul campo della Salernitana, aveva fatto ben sperare in un ritorno di carica del Milan, spentosi però inesorabilmente in seguito al doppio pari con Roma e Lecce e la clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino (capace di espugnare un San Siro gremito in inferiorità numerica).

Lecce-Milan (Getty Images)

Una situazione, quella in casa diavolo, che potrebbero lasciar presagire al peggio, ma nel calcio si sa, una volta toccato il fondo si può solo che risalire. Nelle menti rossonere l’obiettivo all’orizzonte sa solo di finale di Supercoppa contro i cugini nerazzurri dell’Inter, con il quadro del match che inizia a prendere forma tramite probabili formazioni e le ultim’ora sulla designazione arbitrale della gara.

Derby di Supercoppa, a dirigere il match sarà Maresca

Continua dunque ad arricchirsi di protagonisti il “SuperDerby” di Supercoppa fra Milan e Inter, in programma mercoledì 18 alle ore 20 in quel del King Fahd International Stadium, impianto di Riyad. L’Aia ha infatti reso noti i nomi ufficiali dei giudici di gara, per la sfida che assegnerà a tutti gli effetti il primo trofeo italiano stagionale.

Ad arbitrare l’incontro, che sa di redenzione molto più per il Milan che per l’Inter, sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli. I signori Alasso e Baccini come assistenti di linea ed il signor Chiffi come quarto uomo concludono il quartetto di campo, con Di Paolo ed Abisso rispettivamente incaricati di VAR ed AVAR:

Fabio Maresca (Getty Images)

Prima designazione stagionale in una sfida dei nerazzurri per Maresca, che torna invece ad arbitrare la sortita rossonera dopo l’1-1 fra Atalanta e Milan dello scorso agosto.

Mario Reccia