Tatarusanu può lasciare il Milan: ci prova un club di Serie A!

Il Milan è ancora scosso dalla sconfitta nel derby che ha assegnato ai rivali dell’Inter la Supercoppa Italiana 2023.

Nella finale andata in scena a Ryad lo scorso mercoledì a difendere la porta del Milan c’era Tatarusanu, che però ha deluso insieme a tutto il resto della squadra subendo ben tre reti.

Il portiere rumeno è riuscito a collezionare diverse presenze a causa delle condizioni di Maignan, vittima di un infortunio che lo tiene lontano dal campo ormai da tempo.

Tatarusanu Milan Torino

Sembra però che il Milan non abbia intenzione di puntare sull’estremo difensore trentaseienne, come dimostra anche l’acquisto di Devis Vasquez.

Secondo quanto riporta Tuttosport infatti, il Torino sarebbe interessato a Tatarusanu e vorrebbe iniziare ad intavolare una trattativa per portarlo in granata a paramentro zero quest’estate.

Il club di Urbano Cairo in questo modo vorrebbe ipotecare il giocatore e arrivare ad un accordo per scoraggiare l’inserimento di altri club.

Tatarusanu andrebbe ad occupare il ruolo di secondo portiere, subentrando a Berisha che sembra voler lasciare il Torino a fine stagione.

Francesco Buffa