Tatarusanu o Vasquez: Pioli chiarisce la situazione sui portieri

Tra i fattori determinanti del periodo no del Milan c’è senza dubbio un evidente calo della fase difensiva, che ha perso l’efficacia di un tempo.

Oltre alle carenti prestazioni della coppia difensiva Kalulu Tomori, la mancanza di un portiere che infonda sicurezza a tutto il reparto come Mike Maignan sta condizionando le prestazioni dell’intera squadra.

Tatarusanu non dà le giuste sicurezze, per questo motivo, nelle ultime ore, sono numerose le voci che vogliono il neo acquisto Devis Vasquez conquistare una maglia da titolare contro il Sassuolo.

Verso Milan-Sassuolo, Tatarusanu o Vasquez? Le risposte di Pioli in conferenza

Durante la conferenza stampa di presentazione, Pioli ha chiarito i dubbi dei tifosi rossoneri sulla situazione portiere, bocciando, almeno per il momento, il portiere colombiano. Di seguito quanto dichiarato:

Milan Sassuolo Ciprian Tatarusanu

“I nostri avversari stanno concretizzando con una percentuale altissimo, ma stiamo concedendo occasioni troppo importanti e diventa difficile anche per il portiere. Il collettivo deve difendere meglio. Vasquez non lo vedo ancora pronto per giocare.“

Giuseppe Esposito