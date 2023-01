“Tensione tra Maldini e Cardinale”: c’entra il calciomercato del Milan!

Secondo quando riportato da Tuttosport, la questione Zaniolo avrebbe causato dei dissidi interni dalle parti di via Aldo Rossi. Secondo il quotidiano oggi in edicola, i due fronti sarebbero rappresentati da Paolo Maldini e il presidente Gerry Cardinale, che si sono confrontati nelle scorse ore in merito alle mosse da adottare in sede di mercato.

Il direttore dell’area tecnica rossonera avrebbe richiesto un budget extra per raggiungere la richiesta di oltre 30 milioni avanzata da Tiago Pinto per il 22 giallorosso. Proposta che sarebbe stata declinata dal patron rossonero.

Tensione Maldini Cardinale

Milan, niente via libera per Zaniolo: le ultime

L’ex capitano del Milan considera il classe 1999 un innesto fondamentale per il presente e futuro del club e il “no” avrebbe generato qualche malumore.

Per Cardinale e i suoi uomini sarebbe più facile provare a riaprire la pista che porta ad Hakim Ziyech, piuttosto che invischiarsi con la Roma che sarebbe anche una competitor per la qualificazione alla prossima Champions League.

In ogni caso, il Milan non ha sicuramente bisogno di nuove guerre intestine e Tuttosport sottolinea come eventuali decisioni o cambiamenti verranno fatti a fine stagione, mentre per il momento è meglio rimanere uniti e compatti.

Francesco Flaùto