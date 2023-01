Verso Milan-Sassuolo, buone notizie per Pioli: recuperati due titolari

Mancano due giorni alla sfida tra Milan e Sassuolo, valida per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A, che andrà in scena a San Siro alle ore 12:30.

I rossoneri, reduci dalla pesante sconfitta in casa della Lazio per 4-0, dovranno provare a rialzare la testa in seguito alla pessima ripartenza avuta dopo la sosta per il Mondiale.

Le prime buone notizie per Stefano Pioli sono già arrivate dall’infermeria. Dopo un lungo stop, infatti, Rade Krunic tornerà nuovamente a disposizione in vista della sfida contro i neroverdi. Quello del bosniaco, però, non sarà l’unico recupero in casa Milan.

Milan-Sassuolo, Pioli può sorridere: Calabria e Theo Hernandez tornano disponibili

Theo Hernandez, Calabria, Milan-Sassuolo

Secondo quanto riportato da Daniele Longo di calciomercato.com, infatti, Theo Hernandez e Davide Calabria sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo e prenderanno parte alla sfida di domenica contro il Sassuolo.

Due rientri importanti, dunque, per Stefano Pioli, che avrà nuovamente a disposizione i due terzini titolari per provare a riagguantare la vittoria che manca dalla sfida contro la Salernitana del 4 gennaio.