Quando rientra Tomori? C’è la novità in vista del derby contro l’Inter

Continua il periodo no in casa rossonera, che, oltre a dover recuperare la miglior condizione mentale e tornare a fare risultati in campionato, visti i 13 punti che la separano dal Napoli capolista, deve fare i conti con la grana degli infortuni.

Come riportato dal Corriere dello Sport, in aggiunta a Theo Hernandez, già fermo ai box prima della partita di Roma che ha visto il Milan cadere contro la Lazio, ci sono Davide Calabria e Fikayo Tomori, entrambi usciti per infortunio dalla sfida dell’Olimpico.

Tomori assente contro il Sassuolo, Theo e Calabria verso il rientro in gruppo

Tomori Calabria Theo Hernandez

Proprio il difensore inglese sembra aver riportato il peggiore degli infortuni tra i giocatori sopra elencati, visto che sarà sicuramente assente nella gara di San siro che vedrà il Sassuolo ospite dei rossoneri, per una sfida che si preannuncia più che delicata per i ragazzi di mister Pioli.

Lo stesso Tomori sembra in forte dubbio anche in vista del derby di domenica 5 febbraio, ma per avere il verdetto decisivo dovremmo attendere l’esito di nuovi esami a cui sarà sottoposto il giocatore.

Con il Sassuolo torneranno però sia Calabria che Theo Hernandez, entrambi reintegrati con il gruppo in allenamento, mentre sarà assente per squalifica Bennacer, pedina fondamentale nell’economia del centrocampo rossonero.

LORENZO PIERANTOZZI