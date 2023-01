Top 100 calciatori più costosi al mondo, nessun rossonero sul podio italiano! La classifica

Cominciare così come si era finito, questo l’obbligo del Milan di Pioli al rientro in campo in Serie A. A Salerno i rossoneri hanno trovato i tre punti in una partita quasi mai in discussione (se non in seguito al sussulto finale granata), dando il giusto segnale al campionato e accorciando a 5 le lunghezze di distanza dal Napoli capolista.

AC Milan (Getty Images)

Ancora una volta ci pensano Rafael Leao e Sandro Tonali a fare le veci di top player in quel della Milano rossonera, grazie ai due gol vittoria nonostante un tabellino orfano di Theo Hernandez, ancora poco lucido in seguito alla cavalcata Mondiale. I tre confermano dunque il loro status da top player nonché valore di mercato, entrando a far parte di una particolare classifica globale.

Top 100 calciatori più costosi: Leao fuori dal podio italiano!

Stilata dal CIES Football Observatory, la top 100 calciatori che valgono di più al mondo contiene alcune delle figure più promettenti e dominanti del nostro calcio. A dominare la classifica, Jude Bellingham con 208.2 milioni, seguito poi da Phil Phoden e Kylian Mbappè. Il mancato trionfo di quest’ultimo non è però l’unica sorpresa per un comune tifoso rossonero.

Rafael Leao (Getty Images)

C’è infatti tanto Milan in classifica grazie alle presenze di Leao (66.9 milioni), Theo (66.8 milioni) e Tonali (52 milioni). I tre top player dei diavoli occupano rispettivamente quarto, quinto e sesto posto se si prende in considerazione la sola Serie A. Per quanto riguarda la maggior competizione italiana trionfano infatti Lautaro Martinez (87.5 milioni), Vlahovic (82.4 milioni) e Barella (80.1 milioni).

Mario Reccia