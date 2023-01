“Inter o Milan?”, la risposta di Totti fa emozionare i rossoneri!

È il giorno di Milan-Inter, finale di Supercoppa Italiana. Un derby ancor più speciale del solito, con in palio un trofeo che – vista la situazione di classifica in campionato – potrebbe essere l’unico accessibile per entrambe le squadre.

Il Milan si presenta a Riyadh con la miglior formazione possibile. Pioli schiera i suoi con il solito 4-2-3-1: a centrocampo rientra Tonali, fuori contro il Lecce per squalifica. In difesa dal primo minuto c’è Kjaer in coppia con Tomori. Panchina per Kalulu.

In casa Inter, vista l’assenza di Lukaku, partiranno dal primo minuto Lautaro Martinez e Dzeko.

Totti Milan Inter

Totti: “Milan o Inter? Più vicino ai rossoneri”

Tutti conosciamo la passione di Silvio Berlusconi per i fantasisti. L’ex presidente del Milan ha provato a portare a Milano tutti i più grandi numeri 10, e tra questi non poteva mancare Francesco Totti.

L’ex capitano della Roma, campione mondiale con l’Italia nel 2006, si è reso protagonista di un curioso siparietto in diretta su Mediaset. A domanda diretta di Massimo Mauro: “In questa partita ti vedresti di più con la maglia del Milan o con quella dell’Inter?“, Totti ha risposto così:

“Ti dico Milan, sono stato più vicino a loro. Mi hanno cercato con più insistenza”.