Trevisani attacca il Milan: “Una squadra che non gioca più a calcio”

Le ultime settimane del Milan non rappresentano di certo quello che è stato fatto finora, dopo i pareggi in campionato e la sconfitta in Coppa Italia, il Milan cade anche nella finale di Supercoppa contro l’Inter. C’è preoccupazione tra i tifosi che non si aspettavano di trovare una squadra così scarica e le critiche degli ultimi giorni sono state rivolte anche a mister Stefano Pioli.

Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset, è intervenuto a “Tutti Convocati” su Radio 24 dicendo la sua sul momento particolare che stanno attraversando i rossoneri, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione:

Trevisani: “Il Milan non ha più idee, le contestazioni a Pioli sono inutili”

A.C Milan in finale di Supercoppa(Photo by FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

“Il Milan di oggi è una fotografia sbiadita di quello che era prima, non gioca bene a pallone e non lotta più. Prima aveva tante idee che ora non ha più, per iniziare a giocare la partita deve sempre subire gol. Le contestazioni a Pioli non le capisco proprio, questo allenatore ha fatto tornare in Champions il Milan, ha vinto un campionato da sfavorito e ora lo criticate per dieci giorni brutti? Non scherziamo”

Le opinioni sulla situazione del Milan in questi giorni sono tante, ma non c’è tempo per pensare alle critiche, i rossoneri devono preparare al meglio il big match di domenica sera contro la Lazio.

