ULTIM’ORA – Zaniolo fuori dal progetto: spunta una nuova squadra!

Importante novità dall’estero quando siamo ormai agli sgoccioli della finestra di mercato. In seguito ad uno spiacevole episodio accaduto la scorsa notte infatti, Nicolò Zaniolo ha già lasciato Roma e potrebbe trovare grazie ad un trasferimento una nuova sistemazione molto presto. Il Milan ha corteggiato a lungo il calciatore che gradiva la meta rossonera ma, l’assenza di fondi sufficienti ha portato la trattativa ad un nulla di fatto mentre l’agente Vigorelli è ora a lavoro su due tavoli, uno col Bournemouth a quale Zaniolo ha già detto di “No” e nelle ultime ore anche con il Lipsia, club tedesco.

calciomercato ultimora Nicolo Zaniolo

Zaniolo-Lipsia, cosa c’è di vero?

L’inserimento della società tedesca nella corsa al talento della Roma potrebbe risultare decisivo, vista la situazione di stallo che si era creata. Come noto società e calciatore nelle ultime ore faticavano a trovare un accordo e l’ipotesi di vedere Zaniolo fuori rosa fino a giugno non sembrava impossibile. Poi, come riportato da calciomercato.com, l’offerta di 2,5 milioni più bonus al calciatore, su per giù la cifra percepita a Roma, che potrebbe sbloccare la situazione. Il club attualmente al terzo posto in bundesliga infatti, avrebbe la necessità di sostituire lo spagnolo Dani Olmo ed è pronto a un prestito con obbligo di riscatto da circa 27 milioni.

Enrico Tiberio Romano