Milan, già un problema per Vasquez? A rischio indisponibilità

Appena approdato in rossonero, il neo-acquisto Devis Vasquez, portiere classe ’98 acquistato a titolo definitivo dal Club Guaraní sarà subito a disposizione del mister Stefano Pioli. Quest’ultimo sta affrontando una vera e propria crisi per ciò che concerne il discorso portieri.

Come riportato a Sportitalia esperto di mercato Tancredi Palmeri, Vasquez potrebbe però lasciare anzitempo la sua nuova squadra. Infatti, è stato convocato per l’amichevole Colombia-USA del 28 gennaio che si terrà al Dignity Health Sports Park di Carson, in California.

La soluzione del Milan

L’amichevole sarà giocata fuori dalle date FIFA per gli incontri internazionali, ma è di particolare importanza per la Colombia, che infatti sta cercando di ottenere il permesso da Rayo e Olympiacos per far giocare Falcao e James Rodriguez.

Il Milan dovrà quindi probabilmente esercitare una moral suasion per non perdere subito il nuovo acquisto. Questa sarà la prima convocazione assoluta per Vásquez, che finora non è mai stato convocato. Dunque questo potrebbe essere un grosso problema per il Milan e per il tecnico Pioli.

