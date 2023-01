Calciomercato Milan, è fatta per il nuovo portiere!

Dopo i tanti nomi usciti nelle scorse settimane, il Milan sembra aver fatto la sua scelta sul nuovo portiere: come riportato da Sky Sport, sarà Devis Vasquez. Il portiere colombiano classe ’98 arriverà nelle prossime ore in Italia. Arriva dal Club Guaranì ed è sicuramente anche un colpo in prospettiva per il Milan che con l’infortunio di Maignan aveva bisogno di un altro portiere. Sia Tatarusanu che Mirante, infatti, non hanno convinto in questi mesi e in queste amichevoli.

Milan, è fatta per il nuovo portiere: sarà Devis Vasquez

Il Milan, dunque, ha scelto il suo nuovo portiere che potrà crescere in attesa del rientro di Mike Maignan. Il portiere francese non riesce a smaltire l’infortunio al polpaccio che gli ha fatto saltare anche il Mondiale e potrebbe averne ancora per qualche altra settimana.

Vedremo su chi ricadrà la scelta di Pioli in queste prime settimane e soprattutto al rientro del campionato il 4 gennaio contro la Salernitana. Probabilmente, comunque, sarà confermato Tatarusanu in porta. Le altre brutte notizie sono arrivate dagli infortuni di Rebic e Ballo Toure che ne avranno per qualche settimana.