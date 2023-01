Buone notizie in casa Milan, Pioli recupera il giocatore: ci sarà contro la Lazio

Martedì sera il Milan sarà ospite della Lazio all’olimpico. Una partita difficilissima sulla carta, soprattutto in un momento come quello attuale.

I rossoneri stanno vivendo, probabilmente, il momento più difficile degli ulti i due anni e l’inizio del nuovo anno non è stato assolutmanete all’altezza.

Punti persi in campionato, eliminazione in Coppa Italia e, come se non bastasse, sconfitta pesante in Supercoppa Italiana contro l’Inter.

Serve un cambio di rotta e serve subito, prima che si sprofondi del tutto. A partire da mister Pioli fino ad arrivare ai giocatori c’è bisogno di ritrovare condizione fisica e mentale e tornare a fare quello che il Milan ha dimostrato nella passata stagione.

Per farlo, chiaramente, c’è bisogno che tutti gli interpreti siano a disposizione e a tal proposito il mister può riabbracciare un giocatore fondamentale, vista la sua duttilità, ossia, Rade Krunic.

Krunic recupera: disponibile per la partita contro la Lazio

Getty Images, Krunic, recupero, Milan

Dopo circa un mese lontano dai campi, Rade Krunic sembra essere finalmente pronto per il rientro.

Il centrocampista bosniaco, ex Empoli, sfrutterà i prossimi giorni per rimettersi del tutto in forma e mettersi a disposizione di mister Pioli per il match dell’Olimpico contro la Lazio.

Recupero importantissimo per l’allenatore, che con il centrocampista avrà maggiori possibilità di cambio modulo, o mettendolo sulla trequarti irrobustendola, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, o utilizzarlo in un 433 più compatto.

Una buona notizia, dunque, in casa Milan, in un periodo non del tutto positivo per la compagine rossonera.