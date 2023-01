Verso Milan-Inter, Pioli studia la mossa a sorpresa

Il Milan sta affrontando un periodo complicato. I rossoneri vengono da due pareggi in Serie A contro Roma e Lecce e dall’eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino.

In campionato, dopo due risultati deludenti, i ragazzi di Pioli sono scivolati a -9 dal Napoli capolista. Ovviamente, il campionato è ancora lungo e niente è perduto.

Il prossimo impegno che attende i rossoneri, infatti, può essere certamente il punto di svolta della stagione del Milan.

Calabria e compagni, infatti, sono volati a Riad per affrontare l’Inter nella finale di Supercoppa Italiana. Una vittoria contro i rivali di sempre e la vittoria di un trofeo possono sicuramente dare nuova linfa vitale ad un gruppo che è apparso scarico al rientro dalla sosta per i Mondiali.

Kjaer Milan (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Milan-Inter: Kjaer verso una maglia da titolare

Con la sfida che si avvicina, Pioli deve sciogliere ogni dubbio di formazione e schiarare un undici titolare in grado di poter battere l’Inter.

A centrocampo tornerà Sandro Tonali, che a Lecce era assenta a causa di una squalifica. Il vero dubbio che attanaglia Pioli, è in difesa. Kalulu è apparso parecchio in difficoltà contro il Lecce e Pioli sembra intenzionato a schierare Simon Kjaer dal primo minuto. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.