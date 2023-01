Zibì Boniek ha parlato del caso Zaniolo in un’intervista concessa al Corriere dello Sport, toccando in maniera molto netta e diretta il tasto riguardante l’atteggiamento del giocatore più che le sue performance in campo, anche quelle sicuramente sotto le aspettative.

L’attuale vicepresidente della Uefa non ha mai nascosto la sua stima nei confronti dell’attaccante giallorosso per quanto riguarda il discorso tecnico e calcistico, poichè considera Zaniolo ancora un grande prospetto, non solo per il calcio italiano.

Zaniolo Milan calciomercato

Boniek duro su Zaniolo: “Deve migliorare nell’atteggiamento”

“Le persone che lo circondano non prendono le giuste decisioni. Mi dispiace perché Nicolò ha grandissime qualità e lo ha dimostrato in questi anni nonostante il terribile doppio infortunio“. Queste le prime parole rilasciate dall’ex attaccante di Juventus e Roma, che ribadisce ancora una volta cosa pensa dello Zaniolo calciatore, secondo lui non in discussione.

Prosegue poi l’intervento parlando del suo atteggiamento: “Deve migliorare nell’atteggiamento, nel modo di pensare, anche nel modo di fare. E può farlo anche alla Roma. Non a caso Mourinho gli ha già detto che il primo febbraio sarà pronto a lavorare di nuovo con lui se resterà a Trigoria, probabilmente perchè spera che possa finalmente fare quel salto di qualità, perché a mio avviso può far bene”.

Conclude poi affermando: “Se lui ha deciso di non voler giocare nella Roma è meglio che non giochi, ma il problema rimane sempre lo stesso, al di là delle sue decisioni di mercato: se Zaniolo non cambia carattere e atteggiamento creerà problemi in qualsiasi altra squadra“.

LORENZO PIERANTOZZI