Zaniolo-Milan, meeting tra Maldini e Ibrahimovic: il motivo

Il Milan continua la trattativa con la Roma per portare in rossonero Nicolò Zaniolo, ormai vicino alla cessione, per rinforzare la fascia destra, ruolo che la dirigenza cerca di rinforzare già dal mercato estivo.

Incontro tra Maldini e Ibrahimovic per Zaniolo

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, nella giornata di oggi vi è stato un incontro tra Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic per capire come gestire dal lato caratteriale il giocatore azzurro. L’ex leggenda rossonera si sarebbe fatto garante dell’operazione, confidando nelle possibilità della società di poter gestire in maniera intelligente Zaniolo, ormai rinomato per il carattere dal comportamento non propriamente eccellente.

Zaniolo-Milan Maldini Ibrahimovic

Zaniolo-Milan, l’offerta dei rossoneri

Il Milan avrebbe proposto alla Roma un’offerta da 23-24 milioni di euro con i giallorossi che in queste ore valuteranno se è il caso di accettare o di richiedere di più. L’unica cosa certa è che il giocatore vuole il Milan e sarebbe propenso anche a mantenere l’attuale ingaggio di 2 milioni di euro pur di indossare la maglia rossonera.

Giacomo Pio Impastato