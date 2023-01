Zaniolo-Milan, Maldini prepara l’assalto: pronta la nuova offerta!

Dopo l’ultima cocente sconfitta in Supercoppa Italiana contro l’Inter, Stefano Pioli e i suoi uomini sono pronti a rimettersi in carreggiata per non perdere altri punti importanti in campionato.

Domani sera – alle ore 20:45 – allo Stadio Olimpico di Roma ci sarà un solo imperativo contro la Lazio: vincere per portare a casa 3 punti fondamentali per sperare ancora nello Scudetto.

Nel frattempo, però, Maldini e Massara non distolgono la loro attenzione dal mercato che, da un momento all’altro, potrebbe presentare delle occasioni imperdibili per la società rossonera.

Una di queste è Nicolò Zaniolo, in uscita dalla Roma da qualche giorno, che gradirebbe particolarmente Milano come prossima tappa della sua carriera.

Zaniolo in uscita dalla Roma, Maldini ci prova: pronta offerta da 22 milioni di euro

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, il Milan è pronto a presentare un’offerta importante al club giallorosso già nella sessione invernale di calciomercato.

L’idea del club rossonero sarebbe quella di scendere in campo nell’ultima settimana del mercato proponendo un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 22 milioni di euro.

Attenzione, però, al costante pressing del Tottenham che, specialmente nelle ultime ore, sarebbe piombato forte sul giocatore con una proposta che prevede il prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di due obiettivi: il raggiungimento di un determinato numero di presenze e la qualificazione alla prossima Champions League.