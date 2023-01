Zaniolo-Milan, la Roma è stata chiara: le ultime sulla trattativa

Milan e Roma sono attualmente in contatto con i rossoneri pronti a voler acquistare Nicolò Zaniolo, ormai sul mercato dopo la richiesta di non voler essere convocato per la partita contro lo Spezia.

Calciomercato Milan, la richiesta della Roma per Zaniolo

Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport a Calciomercato – L’originale ha rivelato le ultime notizie riguardanti la trattativa. Il giornalista ha confermato che nella giornata di oggi vi è stato un primo contatto tra Roma e Milan, con Paolo Maldini, Ricky Massara e Thiago Pinto che hanno conversato dimostrando un’ottima amicizia e un’ottimo feeling.

La società giallorossa richiederebbe almeno 35 milioni di euro con nessuna condizione per l’obbligo di riscatto. Inoltre la Roma avrebbe chiesto espressamente ai dirigenti rossoneri se possano arrivare a questa cifra per evitare di bloccare Zaniolo per troppo tempo dalle offerte provenienti dai club di Premier League, ben disposti ad accontentare il club della capitale.

Zaniolo-Milan Roma

Il Milan avrebbe chiesto 24 ore di tempo per confrontarsi con la proprietà e per comprendere se sia possibile già a gennaio poter versare la cifra richiesta dalla Roma per l’attaccante azzurro. Nel caso in cui il Milan non potesse la Roma sarebbe libera di valutare eventuali offerte di altre squadre proponendole anche al giocatore che deciderà il proprio futuro.

Zaniolo-Milan, Maldini contatta la proprietà

Invece, Alfredo Pedullà ha rivelato come soltanto il Milan sarebbe su Zaniolo, che sarebbe disposto ad accettare un’offerta da 3,5/3,7 milioni di euro per l’ingaio volendo soltanto il Milan per il proprio futuro.

Inoltre, il giornalista ha rivelato che Paolo Maldini avrebbe chiesto l’autorizzazione della proprietà per presentare un’offerta da 24 milioni più 4 di bonus per avvicinarsi alla richiesta della Roma.

Giacomo Pio Impastato