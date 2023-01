Zaniolo al Milan? C’è la risposta della Roma all’offerta dei rossoneri

Dopo la decisione della Giustizia Sportiva che ha penalizzato la Juventus, il Milan si trova al secondo posto dietro al Napoli.

La dirigenza rossonera aveva dichiarato che il mercato in entrata era concluso e che ci si sarebbe concentrati soltanto sulla questione rinnovi.

Tuttavia nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le voci di un possibile approdo di Zaniolo al Milan.

La società giallorossa deve fare cassa e il trequartista avrebbe chiesto di essere ceduto. La Roma lo acconterebbe ma alle giuste condizioni.

Zaniolo Roma Milan

Per ora sembra che l’offerta di Maldini e Massara non abbia soddisfatto la dirigenza della Roma perchè la cifra non sarebbe idonea al prezzo fissato per il classe ’99

La Roma valuta Zaniolo intorno ai 35/40 milioni mentre sembra che il Milan abbia proposto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

La volontà di trovare un accordo c’è da entrambe le parti ma Tiago Pinto non gradisce la formula del prestito e vorrebbere incassare la cifra pattuita con un trasferimento a titolo definitivo.

Francesco Buffa