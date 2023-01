Ziyech: beffato il Milan? La big di Serie A tenta l’affondo

Nonostante un Mondiale da protagonista assoluto con il suo Marocco e una presenza da titolare nello scorso big match di Premier contro il Liverpool, Ziyech non rientra nei piani della nuova dirigenza americana dei Blues.

Da tempo i rossoneri sono sulle sue tracce, il marocchino è il profilo prescelto per la fascia sinistra, ma il Milan non intende svenarsi per concludere l’operazione.

Secondo quanto riferito dai colleghi di Tuttosport anche la Roma ha sondato il terreno per l’esterno del Chelsea, la dirigenza lo ha individuato come sostituto in caso di addio di Nicolò Zaniolo.

Calciomercato Milan: Asse Roma-Milano-Londra infuocato!

La Roma corteggiava Ziyech sin dall’estate 2017, ma stavolta è più vicino che mai. Di sicuro non è un’operazione semplice, l’esterno marocchino ha ancora due anni e mezzo di contratto residui con il Chelsea e il suo ingaggio è molto importante: 6 milioni di euro annui. L’alternativa in casa Roma è Gerard Delofeu.

Zaniolo Ziyech Roma Milan Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Su Zaniolo c’è l’interesse forte del Tottenham e del Brighton in Premier, ma nel caso in cui la Roma non dovesse trovare l’accordo con i club d’oltremanica è probabile che il Milan si fiondi sul classe ’99 già da questa sessione di calciomercato invernale.

Giuseppe Esposito