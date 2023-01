Niente prestito per Ziyech: l’attaccante arriva al Milan solo in un caso

La telenovela che vede le strade del Chelsea e di Ziyech separarsi rischia di non finire. Il laterale marocchino, obiettivo di mercato di diverse squadre tra cui il Milan, ha di mezzo un altro ostacolo da superare per la sua cessione.

Questo ostacolo è rappresentato principalmente dalla formula. Il Chelsea non la può dare via in prestito dato che ha esaurito gli 8 slot disponibili previsti dal regolamento. Questo implica che l’unico modo per assicurarsi le prestazioni di Ziyech è quello di comprarlo a titolo definitivo.

Ziyech Chelsea Milan (Getty Images)

Ziyech solo a titolo definitivo: Milan fuori dalla corsa?

Le cifre però sono piuttosto alte. I blues lo valutano non meno di 20 milioni e l’ingaggio percepito al momento è di 6 milioni e mezzo. Questo intoppo sulla strada che conduce al marocchino rischia di portare ad uno stand-by generale. Il Milan, da diverso tempo interessato al calciatore, può di fatto considerarsi estromesso dalla corsa fino a quando le condizioni saranno queste. A riportarlo è l’esperto di mercato, Gianluca di Marzio.

Per gennaio i rossoneri non si possono permettere esborsi economici di rilievo, motivo per cui ora si scandaglierà il mercato alla ricerca di nuovi obbiettivi economicamente più sostenibili per le casse del club di Casa Milan.

Matteo Gregori