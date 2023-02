Milan, Adani si confessa: “Da piccolo ero innamorato dei rossoneri”

I calciatori, si sa, sono dei professionisti e in quanto tali puntano a dare il meglio delle loro possibilità per la squadra in cui giocano.

Molto spesso all’inizio della loro carriera, si avvicinano al mondo del calcio tifando per una squadra ben precisa. Nel corso della loro carriera, però, non sempre è possibile giocare nella propria squadra del cuore.

Questo accade molto spesso anche giocatori che diventano delle vere e proprie bandiere per la squadra in cui militano.

In passato, Giorgio Chiellini, storico difensore della Juventus aveva ammesso di tifare Milan sin da bambino. Chiellini, affermò di essersene innamorato negli anni ’90 e di essere stato tifoso rossonero fino al suo approdo in Serie A.

Lele Adani

Adani rivela: “Da piccolo tifavo Milan”

Giorgio Chiellini, ovviamente, non è il solo che ha dovuto mettere da parte la sua fede calcistica nel corso della sua carriera.

Oltre a lui, infatti, anche Lele Adani, oggi commentatore tecnico Rai, ha dovuto fare i conti con il suo tifo.

A rivelarlo è stato lo stesso Adani, ospite del podcast “Poretcast” di Giacomo Poretti, storico comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Adani che ha militato per diversi anni anche nell’Inter, ha ammesso di essere stato tifoso del Milan sin da bambino. Il padre, infatti, anche lui tifoso dei rossoneri, lo portava molto spesso allo stadio proprio per seguire il Milan.

Di seguito le parole di Adani al “Poretcast”: