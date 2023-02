Niente addio Milan, il presidente fa chiarezza: “È successo prima della firma!”

Con la sessione di calciomercato invernale alle spalle, è tempo di pensare al campo e ad una risalita che per il Milan è, di fatto, necessaria. Il nuovo anno è iniziato come peggio non poteva per gli uomini di Pioli, che hanno collezionato delusioni su delusioni e tantissime brutte figure, con, in aggiunta, prestazioni davvero al di sotto delle aspettative e degli standard soliti.

Molti tifosi si aspettavano delle mosse in entrata da parte di Maldini e Massara ma i due, non avendo fondi disponibili dalla proprietà, non hanno potuto fare nulla.

L’ultimo tentativo disperato per Zaniolo, con la richiesta di un prestito con diritto di riscatto, non è stato accettato dalla Roma e da Tiago Pinto, nonostante la volontà del ragazzo di vestire rossonero.

Tiemoue’ Bakayoko of AC Milan

Sul fronte uscite, invece, il centrocampista ex Chelsea Tiemouè Bakayoko, ai margini del progetto del tecnico emiliano, è stato vicinissimo alla cessione in Turchia, in particolare all’Adana Demirspor, squadra allenata da Vincenzo Montella.

Sfuma l’affare Bakayoko-Adana: il motivo

All’ultimo, però, l’affare è sfumato con il giocatore che è rimarrà quindi senza disputare una partita almeno fino a giugno.

Sul mancato affare si è espresso così il presidente dell’Adana: “È falso che Bakayoko abbia rinunciato a a firmare dopo aver visto le nostre strutture. È andato negli uffici del Milan alle 2 del mattino per firmare. Mentre il Chelsea sta per rescindere il suo contratto e firmare con noi… non sappiamo cosa è accaduto lì, ma ha rinunciato a firmare”.

Beniamino Pasquariello