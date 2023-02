L’obiettivo del Milan a un passo dal Betis! I dettagli della trattativa

Nonostante la chiusura del mercato avvenuta tre giorni fa, continuano le indiscrezioni riguardanti cessioni future e le vicende dei calciatori in scadenza.

Dopo l’ufficialità della permanenza di Bakayoko fino a fine stagione e i mal di pancia di Renato Sanches a Parigi, il Milan è a un passo da farsi soffiare un obiettivo di mercato.

Niente Milano nel suo futuro: Aouar ad un passo dal Betis

Secondo quanto riportato da Goal.com Aouar è a un passo da diventare un nuovo giocatore del Betis Siviglia. Il centrocampista si aggregherà agli andalusi nella prossima stagione e lo farà da parametro 0.

Primo colpo di grande impatto per la società biancoverde, volenterosa di regalare al suo tecnico una rosa in grado di entrare in Champions League. Nonostante l’interessamento dei rossoneri, il giocatore ha deciso di intraprendere lo stesso percorso effettuato dal suo connazionale nonché ex compagno di squadra Fekir.

Il Milan ha corteggiato a lungo il francese, ma non è mai stato in grado di chiudere la trattativa.

Tommaso Vottero.