ULTIM’ORA – Assegnato l’arbitro per il derby! I precedenti sono negativi

Mancano ormai tre giorni al derby della Madonnina. Domenica sera, Inter e Milan scenderanno in campo in una partita che varrà molto di più dei soli tre punti. In questa partita, i giocatori giocheranno anche per difendere i propri colori ed ottenere al supremazia cittadina.

I rossoneri non possono in nessun modo fallire quest’appuntamento. Dopo una serie di risultati altamente negativi, una vittoria contro i rivali di sempre potrebbe essere la scintilla per risollevare un inizio d’anno disastroso. Pochi minuti fa, è stata resa nota la squadra arbitrale dell’incontro.

Massa Inter-Milan

Massa sarà l’arbitro di Inter-Milan: i precedenti

Massa sarà l’arbitro a dirigere il match Inter-Milan. Assistenti: Bindoni-Imperiale, IV uomo: Sozza, VAR: Mazzoleni.

I precedenti non sorridono alla squadra allenata da Stefano Pioli. Il direttore di gara di sezione d’Imperia ha arbitrato i rossoneri in 17 occasione e, solo 6 volte, hanno ottenuto la vittoria. 4 e 7, invece le sconfitte e i pareggi.

L’ultima volta che l’arbitro e il diavolo si sono incrociati risale allo scorso 8 gennaio, quel Milan-Roma concluso con il risultato di 2-2.