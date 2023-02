Atalanta-Lecce, buone notizie per Pioli: un calciatore salterà il Milan

Dopo la vittoria contro il Monza in campionato, grazie alla rete di Messias, i rossoneri di Stefano Pioli si preparano allo scontro diretto contro l’Atalanta in programma per domenica 26 febbraio alle 20:45. I diavoli di Milano attendono in casa la formazione di Gian Piero Gasperini, oggi impegnata in casa con il Lecce.

L’Atalanta occupa il quarto posto in classifica alle spalle del Milan, potenzialmente a pari punti. Nel match di oggi al Gewiss Stadium, attualmente condotto dalla squadra ospite che ha trovato subito il vantaggio con la rete di Ceesay al 4′ minuto di gioco, è arrivata una buona notizia per i rossoneri.

Ammonito contro il Lecce: non giocherà con il Milan

A seguito del vantaggio trovato dal Lecce, il difensore della Dea Demiral è stato ammonito per un fallo. Considerando la diffida, il calciatore salterà la sfida a San Siro della ventiquattresima giornata. Una buona notizia per Stefano Pioli che può lavorare al meglio per preparare questa sfida decisiva per consolidare il posto in Champions League il prossimo anno.