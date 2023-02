Istanbul, Atene e il rapporto con Ancelotti: Benitez torna sulle due finali tra Milan e Liverpool!

Ogni tanto ritornano. È questo il caso dei grandi classici, fra i quali non può che rientrare la finale di Istanbul: una serata maledetta per il Milan, che perse l’occasione di vincere la settima Champions League della sua storia nonostante il vantaggio di tre reti a zero dopo i primi 45 minuti.

Due anni dopo la rivincita, sempre contro i Reds, ad Atene. Sulle panchine di Liverpool e Milan – in entrambi i casi – sedevano Carlo Ancelotti e Rafa Benitez.

Benitez Ancelotti finali

Benitez: “Con Ancelotti non parlo delle finali di Champions”

Rafa Benitez, allenatore di quel Liverpool, in una lunga intervista al The Guardian ha parlato anche del suo rapporto con Carlo Ancelotti, allenatore del Milan di quei tempi. Di seguito le sue parole:

“Con Ancelotti non parlo molto di quelle finali, anche perché se io dico Istanbul lui dice Atene. Io so soltanto che nel 2007 siamo stati più bravi ma non abbiamo vinto, mentre due anni prima abbiamo avuto la meglio nonostante loro fossero una grandissima squadra.

Certamente non si può discutere sul fatto che la finale di Istanbul sia stata la migliore nella storia della Coppa dei Campioni. Probabilmente lo sarà ancora per molti anni. È stata un’esperienza, sia per me che per Carlo”.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI