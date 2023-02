Bergomi su Milan-Tottenham: “I rossoneri ne devono approfittare”

Il Milan si prepara ad affrontare il Tottenham in Champions League. La gara di stasera varrà l’andata degli ottavi di finale, che i rossoneri giocheranno in casa. Dopo la vittoria di misura contro il Torino, per 1-0, Pioli vuole lanciare un altro segnale e portare a casa un’altra vittoria.

Una buona prestazione e un buon risultato porterebbe il Milan fuori dalla crisi vissuta nell’ultimo mese. Complice il cambio di modulo, l’allenatore sembra aver trovato la quadra con la difesa a 3, nonostante gli intoppi iniziali. Ora, però, la squadra ha assorbito i nuovi schemi e sembra più solida in difesa, un punto da cui ripartire per cercare di far meglio in avanti.

Beppe Bergomi interviene su Milan-Tottenham

Sulla sfida di campionato e la prossima di Champions League è intervenuto l’ex nerazzurro Beppe Bergomi ai microfoni di Sky Sport:

“Era fondamentale vincere con il Torino per poter ripartire. Nel primo tempo non ha fatto bene, nel secondo ha fatto qualcosa in più. La difesa a 3 è un tentativo per poter ripartire. Nel calcio come si spegne la luce, si può anche riaccendere.

L’avversario è complicato ma anche il Tottenham ha grandi problemi: Hojbjerg è assente per squalifica, Bentancur si è fatto male. Non sarà facile per Conte sostituirli. Il Milan ne deve approfittare“.