Berlusconi: “Ibrahimovic giochi finché ha voglia”, poi il commento su Leao

Dopo la vittoria contro il Tottenham, in Champions League, per il Milan è tempo di rituffarsi in campionato.

I rossoneri sono attesi dalla gara contro il Monza dei due grandi ex Berlusconi e Galliani, nell’anticipo di sabato pomeriggio alle 18:00.

Proprio l’ex presidente del Milan, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato una lunga intervista soffermandosi anche su Zlatan Ibrahimovic e Rafa Leao.

Foto: Getty Berlusconi Ibrahimovic

Berlusconi su Ibrahimovic: “Per me è un amico”

In vista di Monza-Milan, l’ex presidente del club rossonero Silvio Berlusconi ha parlato di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Sky Sport.

“Ibra è un carismatico. Oltre ad essere un calciatore che stimo è anche un mio amico e quindi viva Ibra, giochi pure finché ne ha voglia e fin quando il fisico glielo consentirà”.

La battuta di Silvio Berlusconi su Leao

Infine, spazio anche per una battuta di Berlusconi su Rafa Leao.

“Mi è simpatico Leao, mi piace molto: secondo me può giocare anche da centravanti”.