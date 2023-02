Berlusconi: “Il Monza ai punti sarebbe quinto col Milan”

In seguito all’incredibile vittoria in casa della Juventus per 0-2, il presidente del Monza, Silvio Berlusconi, ha deciso di regalare una cena di squadra a tutti i membri della rosa brianzola.

Come documentato attraverso il proprio profilo Instagram, nel corso della serata, l’ex numero uno del Milan ha preso parola per motivare ancora di più i propri calciatori in vista della parte finale di stagione.

Berlusconi: “Dall’arrivo di Palladino fatti gli stessi punti del Milan”

Queste le parole del quattro volte Presidente del Consiglio:

“Da quando è arrivato Palladino stiamo facendo molto bene, saremmo quinti con il Milan. Ci crediamo davvero in questa squadra e vogliamo portarla a diventare ancora più importante. Possiamo dirlo Adriano? Vogliamo vincere lo scudetto l’anno prossimo e quello dopo e quello dopo ancora.

Abbiamo preso nuovi giocatori da quando siamo qui, abbiamo raddoppiato il nostro campo d’allenamento facendo diventare Monzello il centro più grande e bello di tutte le squadre italiane. Inoltre abbiamo messo a posto lo stadio con una spesa, non piccola, di 25 milioni.

Però le cose sono cambiate. Prima venivano a vederci in 300, ora sono oltre 10000. Stiamo uniti. Come leggete sulle pareti del vostro spogliatoio a Monza: chi ci crede, combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli. Chi ci crede, vince! E noi, tutti insieme, dobbiamo crederci in questo nostro Monza, che deve diventare un grande Monza”.