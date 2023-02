Biglietti Tottenham-Milan, prezzi e dettagli sulla vendita

BIGLIETTI TOTTENHAM-MILAN – Continua la clamorosa discesa statistica del Milan, vincente una singola volta nel 2023 ed alle prese con un tremendo score di 2 pareggi e 5 sconfitte nelle ultime 7 partite giocate. Il secondo derby perso in pochi giorni non ha fatto poi altro che dare un’ulteriore spallata al Milan, scivolati al 6° posto in Serie A proprio per merito dei cugini dell’Inter.

AC Milan (Getty Images)

Tanta è la voglia nell’ambiente rossonero di dire addio a tale momento negativo, di rialzarsi e di tornare a vincere, dimostrando cosa vuol dire di essere i Campioni d’Italia in carica. A tal proposito, alla luce del campionato ormai compromesso e dell’eliminazione in Coppa Italia, in casa Milan si inizia a guardare con occhio di riguardo alla Champions League e all’imminente sfida con il Tottenham.

Biglietti Tottenham Milan, l’annuncio ufficiale del club rossonero

In programma l’8 marzo alle ore 21.00 (20.00 locali), cresce l’attesa dei tifosi rossoneri per la sfida fra Tottenham e Milan, valida per gli ottavi di finale di Champions League 2022/23. Essendo la sfida del Tottenham Hotspur Stadium il match di ritorno, in casa Milan l’hype è alle stelle, vista la possibilità che ha la sfida di regalare dei fondamentali quarti di finale europei al diavolo.

Biglietti Tottenham-Milan (Getty Images)

Proprio per questo motivo, si è deciso di far partire la vendita dei tagliandi per il settore ospiti dell’impianto inglese con largo anticipo, più di un mese prima della sfida. Di seguito, quanto comunicato dalla società AC Milan tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale:

“AC Milan comunica che i biglietti per il Settore Ospiti relativi a Tottenham-Milan, gara di ritorno degli Ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì 8 marzo alle 21.00 (le 20.00 ora locale) al Tottenham Hotspur Stadium, saranno in vendita sul sito acmilan.vivaticket.it a partire da martedì 7 febbraio alle ore 12.00 e fino ad esaurimento posti. La vendita è riservata agli abbonati ed i tagliandi avranno un costo di 60€ caduno. I biglietti non potranno essere ceduti ad altri utilizzatori“.

Mario Reccia