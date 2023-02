Bonolis non ha dubbi: “Theo troppe sceneggiate, meglio Dimarco”

Nonostante siano passati già due giorni, il derby di Milano vinto dall’Inter per 1-0 sta ancora (inevitabilmente) facendo rumore.

Con questa vittoria, i nerazzurri hanno allungato di cinque lunghezze dal Milan, consolidando il secondo posto. Inoltre, è stato anche un successo legittimato dalla netta supremazia sotto il piano del gioco. Per tutta l’intera durata della partita, infatti, il risultato non è mai stato in discussione. Proprio in merito a questa sfida è intervenuto ai microfoni di Radio Fuori Campo durante la trasmissione Fuori Gioco Paolo Bonolis, noto presentatore televisivo nonché grande tifoso interista.

Theo Hernandez Dimarco

Bonolis senza mezzi termini: “Partita vinta sotto ogni aspetto”

Di seguito il commento di Paolo Bonolis: “Quanto sono felice per il Derby? Sto particolarmente bene, Infatti è stata una partita vinta sotto tutti gli aspetti. Dimarco sta andando alla grande. Senza dubbio, è uno dei migliori esterni di tutto il campionato. Inoltre è anche un bravo ragazzo: tiene tanta grinta, tanto cuore, tanta qualità. E, soprattutto, risulta meno sceneggiate, quando subisce fallo, rispetto a Theo Hernandez“.

Tommaso Vottero.