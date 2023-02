Buone notizie per Pioli, Maignan vicino al rientro: le ultime

Dopo un mese di Gennaio disastroso in cui il Milan ha vinto solo una partita, il mese di Febbraio è cominciato in maniera differente per i rossoneri. A parte la sconfitta di misura nel derby contro l’Inter, sono arrivate tre vittorie di misura consecutive. Prima in casa contro Torino e Tottenham e poi in trasferta contro il Monza, a testimonianza che il cambio modulo finora sta funzionando soprattutto per quanto riguarda una ritrovata solidità difensiva.

Tatarusanu finora ha subito solo un gol nel mese di Febbraio, ora però arriva l’Atalanta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, arriva una buona notizia da Milanello per i tifosi rossoneri proprio in vista del big match contro la Dea.

Milanello, le ultime su Maignan

Maignan

Mike Maignan è mancato per molto tempo dal campo in questa stagione. Le sue presenze nella prima parte di stagione sono state minime a causa di un doppio infortunio al polpaccio sinistro. Il portiere francese infatti non gioca una partita con il Milan dallo scorso 18 settembre. Il rientro ora però è più vicino che mai. Nella giornata di ieri, Maignan ha svolto la prima parte dell’allenamento in gruppo per poi proseguire con un lavoro personalizzato.

L’obiettivo principale per Magic Mike, resta la sfida dell’8 marzo contro il Tottenham. In attesa del ritorno degli ottavi di Champions League, per il portiere francese sarà fondamentale tornare il prima possibile in campo. Maignan infatti proverà ad esserci già domenica sera contro l’Atalanta, altrimenti punterà alla sfida successiva contro la Fiorentina.

Clemente Grimaldi