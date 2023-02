Calciomercato Milan, pronto il colpo per accogliere il top player: le ultime

Il mercato non si ferma mai, lo sappiamo. Nonostante in questa finestra invernale le squadre italiane abbiano effettuato un numero tendente a zero di movimenti, le dirigenze sono sempre al lavoro. Quella del Milan in particolare lavora da un paio d’anni in un modo originale per la Serie A.

Calciomercato, Milan su Asensio

Infatti il Diavolo cerca di strappare giocatori di qualità da inserire in rosa tramite il prestito oppure guardando il mercato degli svincolati. Ecco perché la squadra mercato rossonera ha da diverso tempo puntato gli occhi su Marco Asensio.

L’attaccante del Real Madrid andrà in scadenza a giugno e le due parti non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Inoltre per il Milan è arrivato un assist importante da una vecchia conoscenza rossonera: Carlo Ancelotti.

Ancelotti ha detto in conferenza stampa: “Lo vedo bene però, non so se resterà qui a Madrid. Non lo so, non sono sicuro e non mi importa molto“. L’ex allenatore del Diavolo potrebbe aver lanciato un messaggio ai possibili acquirenti: Asensio è libero. Il Milan sta alla finestra, in contatto con Mendes, e aspetta.

Enrico Coggiola