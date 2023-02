Milan, sfuma un colpo a 0? C’entra il Borussia Dortmund

Con la finestra di mercato invernale il Milan si è concentrato sulla questione portieri comprando il cartellino di Devis Vazquez, il portiere è arrivato a causa delle tempistiche dell’infortunio di Mike Maignan che si sono allungate molto: il problema al polpaccio lo ha tenuto fuori per diversi mesi e il portiere francese è ad un passo dal rientro in campo.

Il club rossonero, però, ha deciso di muoversi per la finestra estiva in largo anticipo sondando il terreno per un centrocampista dell’Eintracht Francoforte.

Borussia Dortmund può soffiare Kamada al Milan

Kamada, centrocampista dell’Eintracht Francoforte

Secondo quanto riferito Sport1, Daichi Kamada può lasciare la società tedesca a fine stagione. Sulle tracce del giapponese ci sarebbe già il Borussia Dortmund, il club tedesco ha parlato con gli agenti per valutare la possibilità del colpo a parametro zero che potrebbe concretizzarsi nella finestra estiva del calciomercato.

Il calciatore era stato accostato al Milan in precedenza e ora il rischio che questo colpo venga soffiato c’è. Ad oggi Kamada vanta 7 reti e 5 assist in 19 presenze nella Bundesliga e 3 gol in Champions League.

Leonardo Matano