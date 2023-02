Calciomercato Milan, si farà di tutto per riscattare Brahim Diaz: le cifre

L’ultima sessione di calciomercato appena andata in archivio ha lasciato l’amaro in bocca ad una gran parte dei tifosi del Milan, visto che non sono arrivati dei veri e propri colpi di mercato se non il portiere Devis Vasquez.

I tifosi si aspettavano almeno un nuovo rinforzo ma così non è stato e questo non è andato giù, ora la dirigenza rossonera sta già lavorando al prossimo mercato di giugno e si cercherà a tutti i costi di iniziare con il riscatto di Brahim Diaz.

Calciomercato Milan, priorità al riscatto di Brahim Diaz

Il 10 rossonero è in prestito biennale che scadrà nella prossima sessione di calciomercato estiva e il Milan vuole provare a tenerselo con sé anche nel futuro.

La richiesta economica del Real, 22 milioni, è però esagerata e quindi i rossoneri cercheranno di abbassare il costo del cartellino.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, Maldini e Massara hanno in mente di spendere una cifra tra i 13 e i 15 milioni di euro per il riscatto.

Non si sa ancora se il Real sarà disponibile ad abbassare la cifra, ma sicuramente nei prossimi mesi la trattativa entrerà nel vivo.

Andrea Mariotti