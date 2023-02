Calciomercato Milan, si valutano profili per il centrocampo: l’ipotesi dalla Bundesliga

L’addio nella scorsa estate di Franck Kessiè ha lasciato una lacuna non colmata nella mediana del Milan.

In questa stagione sono mancate alternative di livello a Tonali e Bennacer: Pobega, Krunic, Vranckx e Adli non hanno infatti rimpiazzato a dovere l’ivoriano.

Per questo motivo la dirigenza si guarda intorno per trovare un centrocampista capace di far rifiatare i due fedelissimi di Pioli.

Uno dei profili seguiti da Maldini e Massara milita in Bundesliga, precisamente al Borussia Dortmund.

Calciomercato Milan Dahoud

Milan, si segue un mediano del Borussia Dortmund: gli agenti lo offrono a più club

Secondo Sport1, il nuovo nome nella lista della società rossonera sarebbe Mahmoud Dahoud.

Il 27enne con origini siriane è in scadenza con il Borussia Dortmund e, come dichiarato dal direttore sportivo Sebastian Kehl, l’avventura con il club tedesco è ai titoli di coda.

L’entourage del classe 1996 è già al lavoro per trovare una nuova sistemazione: tra le squadre sondate, oltre al Milan, presenti anche Leicester, Siviglia e Napoli.

Per il Diavolo l’ex Borussia Mönchengladbach non rappresenta però l’obiettivo primario: per la prossima estate si punta infatti a colpi importanti non solo a centrocampo ma anche nel reparto offensivo.

Francesco Flaùto