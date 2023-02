Calciomercato Milan, nome nuove a centrocampo: arriva dalla Premier!

Il Milan dopo aver vissuto un periodo davvero complicato senza ottenere risultati particolarmente brillanti, ieri è tornato a vincere contro il Torino dinanzi ai propri tifosi.

I rossoneri dopo la grande cavalcata scudetto dello scorso anno quest’anno hanno riscontrato maggiori difficoltà e, infatti, l’obiettivo stagionale adesso è quello di conquistare un posto per la Champions League.

Milan-Torino, Serie A (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Tuttavia, per il diavolo così come per le altre società, è già tempo di guardare al futuro per programmare la prossima stagione.

Nuovo obiettivo a centrocampo: a parametro zero

Stando a quanto riportato da The Mirror, quotidiano britannico, il Milan ha messo gli occhi su Naby Keita, centrocampista del Liverpool.

Il giocatore, in scadenza il prossimo giugno, ancora non ha sciolto le riserve riguardanti il proprio futuro e, pertanto, la dirigenza rossonera osserva con attenzione l’evolversi della vicenda.

Naby Keita, Liverpool (Photo by OLI SCARFF/AFP via Getty Images)

Nonostante gli ultimi anni giocati al di sotto delle aspettative, il centrocampista guineano è comunque molto apprezzato per la sua dinamicità e duttilità tattica.

Dunque, potrebbe essere un ottimo colpo a centrocampo considerando sia i costi sia l’esperienza del giocatore.

Achille Strombetta