Maldini e Massara fermi sul mercato a gennaio: svelato il motivo

Il Milan sta affrontando un periodo molto delicato, probabilmente il più difficile da quando Stefano Pioli si è insediato.

I rossoneri infatti non riescono più a portare a casa risultati in campionato, che li vede fermi al sesto posto dopo tre sconfitte di fila.

I tifosi sono delusi da una squadra che non ricorda nemmeno lontanamente quella che solo qualche mese fa conquistava il diciannovesimo Scudetto della propria storia.

Grandi colpe però vengono addossate anche alla società, rea di non aver investito sul mercato di gennaio, quando era evidente che la squadra avrebbe avuto bisogno di rinforzi.

Calciomercato Milan Maldini

Maldini e Massara hanno dato fondo alle casse del club durante la finestra di mercato estiva, scommettendo anche su profili come quello di De Ketelaere, che finora non ha convinto e non ha rispettato le enormi aspettative.

Secondo il Corriere dello Sport, l’unico modo per ampliare il budget dedicato al mercato sarebbero delle cessioni mirate.

Il Milan infatti ha visto partire numerosi calciatori a parametro zero negli ultimi anni, basti pensare ad esempi illustri come Donnarumma, Calhanoglu e Kessie.

Se il club rossonero benificasse da partenze di questo calibro, il mercato di Maldini e Massara potrebbe essere di un altro livello rispetto a quello visto finora.

Per ora la squadra andrà avanti con le proprie forze, affidantosi al ritorno di giocatori chiave come Ibrahimovic e Maignan. A giugno però, se le classifica resterà così impetosa, potrebbero profilarsi rivoluzioni in casa Milan.

Francesco Buffa