Indiscrezione dal Brasile, il Milan vuole la stella del Vasco da Gama: fissato il primo incontro

Il Milan è riuscito a rivoluzionarsi e ritrovare continuità di risultati, rimettendosi in carreggiata per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.

Centrare l’obiettivo è fondamentale per gli uomini di Pioli, che in base ai risultati di questa seconda metà della stagione, potranno programmare gli obiettivi di calciomercato.

In attesa della chisura delle trattative per rinnovi importanti come quello di Leao, Maldini e Massara si guardano intorno per individuare obiettivi che potrebbe incastrarsi nel gioco di Pioli.

Calciomercato Milan Maldini

Tra i nomi che circolano negli ultimi giorni spicca quello di Marlon Gomes, giovane trequartista del Vasco da Gama.

Secondo la testata brasiliana uol.br, il trequartista classe 2003 sarebbe finito nel mirino dei rossoneri, che puntano a portarlo a Milano la prossima estate.

Per il momento si tratta solo di voci di mercato ma sembra che presto l’interesse verra concretizzato con un’offerta al club brasiliano.

Emissari della società rossonera infatti avrebbero già organizzato un primo incontro con il Vasco da Gama per intavolare una trattativa.

Francesco Buffa